Тур по містах Зеленський використовує для агітації за «слуг». Фото: Офіс президента

https://racurs.ua/ua/n142744-tur-po-mistah-zelenskyy-vykorystovuie-dlya-agitaciyi-za-slug-kvu.html

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Володимир Зеленський, президент України, ось уже кілька місяців активно відвідує українські міста в різних областях. Проте їздить він туди не просто так. Комітет виборців України (КВУ) стверджує, що ці поїздки Зеленський використовує для агітації за партію «Слуга народу».

Ознаки агітації КВУ побачив, зокрема, у виступах Зеленського в Запоріжжі та Херсоні. Запоріжжя він відвідав 19 серпня, а Херсон — 20-го. Про це повідомляється на сторінці Комітету виборців України в Facebook.

Зокрема, в Херсоні Зеленський виступав на тлі банерів з логотипом «Слуги народу» і написом «Зе!місцеві». Окрім того, під час свого виступу він неодноразово вимовив: «Україна — це ти», що є слоганом «слуг» на місцевих виборах.

До Запоріжжя Зеленський привіз міністра цифрової інформації Михайла Федорова, який під час заходів офіційно представив кандидата в мери Запоріжжя від «Слуги народу». У КВУ вважають, що такі дії Зеленського «є проявом використання службових повноважень в політичних цілях, мають ознаки політичної корупції і зловживання адмінресурсом».

Також такі дії Зеленського можна розцінювати як приховану агітацію за гроші платників податків, вважають в КВУ, адже його поїздки оплачуються з держбюджету.