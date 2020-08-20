Тур по городам Зеленский использует для агитации за «слуг». Фото: Офис президента

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Ракурс

Владимир Зеленский, президент Украины, вот уже несколько месяцев активно посещает украинские города в разных областях. Однако ездит он туда не просто так. Комитет избирателей Украины (КИУ) утверждает, что эти поездки Зеленский использует для агитации за партию «Слуга народа».

Признаки агитации КИУ увидел, в частности, в выступлениях Зеленского в Запорожье и Херсоне. Запорожье он посетил 19 августа, а Херсон — 20-го. Об этом сообщается на странице Комитета избирателей Украины в Facebook.

В частности, в Херсоне Зеленский выступал на фоне баннеров с логотипом «Слуги народа» и надписью «Зе!місцеві». Кроме того, во время своего выступления он неоднократно произнес: «Украина — это ты», что является слоганом «слуг» на местных выборах.

В Запорожье Зеленский привез министра цифровой информации Михаила Федорова, который во время мероприятий официально представил кандидата в мэры Запорожья от «Слуги народа». В КИУ считают, что такие действия Зеленского «являются проявлением использования служебных полномочий в политических целях, имеют признаки политической коррупции и злоупотребления админресурсом».

Также такие действия Зеленского можно расценивать как скрытую агитацию за деньги налогоплательщиков, считают в КИУ, ведь его поездки оплачиваются из госбюджета.