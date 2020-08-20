Погода в Украине на 21 августа. Фото: Pixabay

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Ракурс

Погода в Украине 21 августа ожидается преимущественно солнечная и жаркая. Температура воздуха прогреется до +34° в южных и центральных областях страны, а на западе температурные столбики поднимутся до +30°. Синоптики прогнозируют дожди на севере страны, в других регионах без осадков.

Днем столбики термометров покажут 23−34° выше нуля. Ночью температура будет теплой и составит 15−21° выше нуля. Ветер обещают северо-западный 5−10 м/с. Об этом сообщает Гидрометцентр Украины.

Погода в Киеве 21 августа будет жаркой, ожидаются дожди и грозы. Ночью воздух прогреется до 17−19° тепла, а днем ​​— 27−29° выше нуля.

Погода в Харькове в ближайшие сутки прогнозируется теплая, но с осадками. Температура воздуха ночью составит 16−18° тепла, днем ​​27−29° выше нуля.

Погодные условия в Одессе в пятницу ожидаются жаркие и засушливые, без осадков. Температура воздуха ночью будет 19−21° тепла, а днем ​​— 32−34° выше нуля.

Погода во Львове завтра будет солнечная и теплая. Температурные показатели будут следующими: ночью 15−17° тепла, а днем ​​— 26−28° выше нуля.

Погода в Карпатах 21 августа прогнозируется жаркая и солнечная, без осадков. Столбики термометров в темное время суток покажут 16−18° тепла, а днем ​​26−28° тепла по Цельсию.







Геомагнитная обстановка в Украине 21 августа прогнозируется относительно спокойная. В течение суток возможные небольшие возмущения.





Напомним, ранее мы сообщали, что Кульбида дал жаркий прогноз погоды на август.