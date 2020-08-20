«Динамо» представило новую форму. Фото: пресс-служба «Динамо»

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Футбольный клуб «Динамо» Киев 20 августа представил новую форму на новый футбольный сезон.

В столичном клубе уверяют, что игровая форма сезона на 2020−2021 годы от компании New Balance воплощает лучшие достижения спортивных технологий. Отмечается, что ткань NB DRY быстро отводит влагу от тела и быстро высыхает. На спине разместили «дышащее» плетение, которое помогает более быстрому теплообмену. Сама же футболка имеет улучшенную аэродинамику и не мешает движениям во время матча. Об этом сообщили в пресс-службе «Динамо».

Представлена домашняя форма в сине-голубые полосы на белом. Выездная же форма — голубые полосы на синем. Кроме того, в этом году впервые представят третий комплект игровой формы «Динамо».

Эмблема клуба, которая расположена возле сердца, имеет особенность, которая открывается только тому, кто оденет футболку — девиз «Киев — это мы» на обратной стороне, что символизирует единство команды, болельщиков и родного города. Единство, что делает нас сильнее, — сообщают в пресс-службе клуба.

Напомним, главный тренер киевского «Динамо» Мирча Луческу после своего назначения пообещал, что не будет делать революции в команде. Румынский наставник заявил, что кардинально перекраивать состав не собирается и планирует дать возможность каждому игроку клуба раскрыть свои индивидуальные качества.