Уголовное дело против Координационного совета возбудили в Беларуси

Протесты в Беларуси. Фото: Корреспондент

https://racurs.ua/n142741-ugolovnoe-delo-protiv-koordinacionnogo-soveta-vozbudili-v-belarusi.html

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Протесты в Беларуси из-за результатов президентских выборов привели к активизации оппозиции в стране. Оппозиционные политики создали Координационный совет для мирной передачи власти, которой требуют протестующие.

Из-за создания совета против оппозиционеров возбудили уголовное дело. Об этом сообщает «The Village Беларусь».

Сообщается, что политиков обвиняют в захвате государственной власти и причинении вреда национальной безопасности по ст. 361 Уголовного Кодекса Беларуси.

В свою очередь в Координационном совете оппозиционных сил Беларуси заявили, что не угрожают национальной безопасности, а возбуждение уголовного дела в совете расценивают как давление и репрессии. Об этом говорится на странице совета в Facebook.

Накануне возбуждения уголовного дела состоялось первое заседание президиума Национального координационного совета белорусской оппозиции, который выдвинул свои требования к режиму Лукашенко.

В совете заявили, что их основной целью является поиск путей для преодоления политического кризиса в Беларуси и обеспечение согласия в обществе, а не изменение курса страны или конституционного строя.

Напомним, что президент Беларуси Александр Лукашенко на заседании обратился к оппозиции и протестующим с заявлением о том, что в стране создана так называемая «черная сотня» для приема и передачи власти, имея в виду Координационный совет оппозиции.

Оппозиционеров президент Беларуси назвал «черносотенцами» и предложил им вместо портфелей метлы и лопаты.