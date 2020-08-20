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Ракурс
Политическая реклама в Фейсбук не является редкостью, фото: publicdomainpictures.net

Политическая реклама на Фейсбуке — кто из украинских политиков потратил больше всего денег (ИНФОГРАФИКА)

20 авг 2020, 15:08
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На политическую рекламу в социальной сети Фейсбук украинские страницы за первые семь месяцев этого года потратили свыше 1,1 млн долл. США (около 30 млн грн).

Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного общественным движением «Честно».

Отмечается, что часть из этих расходов приходится на официальные страницы партий и политиков. Также политиков частично рекламируют скрыто, прячась за абстрактными названиями. Кроме того, некоторые страницы с рекламой — это медиа, или те, кто маскируется под медиа.

Расходы украинских страниц на политическую рекламу, инфографика: «Чесно»

Больше всего на политическую рекламу за этот период потратили:

  • пятый президент Украины Петр Порошенко (52,3 тыс. долл. США);
  • программа «Шустер LIVE» (39 тыс. долл. США);
  • народный депутат из «Слуги народа» Николай Тищенко (20,7 тыс. долл. США).

Отмечается, что страница Тищенко вообще не рекламировалась в Фейсбуке до июня.

Страницы с самыми большими затратами на рекламу, инфографика: «Чесно»

Среди политических партий больше всего потратили:

  • «Украинская галицкая партия»;
  • «Партия Шария»;
  • «Европейская солидарность».

Партийные страницы по затратам на рекламу, инфографика: «Чесно»

Больше всего негативной рекламы зафиксировано относительно:


  • партии «Слуга народа» и Владимира Зеленского;
  • Максима Бужанского;
  • мэра Днепра Бориса Филатова.

Политики и страницы, против которых распространяли рекламу в Фейсбуке, инфографика: «Честно»

Напомним, в конце июля стало известно о намерениях Facebook проверить свои алгоритмы, которые, в частности, влияют на демонстрацию рекламы пользователям, на расовые предубеждения.

Источник: Ракурс


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