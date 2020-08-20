Политическая реклама в Фейсбук не является редкостью, фото: publicdomainpictures.net

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На политическую рекламу в социальной сети Фейсбук украинские страницы за первые семь месяцев этого года потратили свыше 1,1 млн долл. США (около 30 млн грн).

Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного общественным движением «Честно».

Отмечается, что часть из этих расходов приходится на официальные страницы партий и политиков. Также политиков частично рекламируют скрыто, прячась за абстрактными названиями. Кроме того, некоторые страницы с рекламой — это медиа, или те, кто маскируется под медиа.

Больше всего на политическую рекламу за этот период потратили:

пятый президент Украины Петр Порошенко (52,3 тыс. долл. США);

программа «Шустер LIVE» (39 тыс. долл. США);

народный депутат из «Слуги народа» Николай Тищенко (20,7 тыс. долл. США).

Отмечается, что страница Тищенко вообще не рекламировалась в Фейсбуке до июня.

Среди политических партий больше всего потратили:

«Украинская галицкая партия»;

«Партия Шария»;

«Европейская солидарность».

Больше всего негативной рекламы зафиксировано относительно:

партии «Слуга народа» и Владимира Зеленского;

Максима Бужанского;

мэра Днепра Бориса Филатова.

Напомним, в конце июля стало известно о намерениях Facebook проверить свои алгоритмы, которые, в частности, влияют на демонстрацию рекламы пользователям, на расовые предубеждения.