Політична реклама у Фейсбук не є рідкістю, фото: publicdomainpictures.net

https://racurs.ua/ua/n142740-politychna-reklama-na-feysbuci-hto-z-ukrayinskyh-politykiv-vytratyv-naybilshe-groshey.html

Ракурс

На політичну рекламу в соціальній мережі Фейсбук українські сторінки за перші сім місяців цього року витратили понад 1,1 млн дол. США (близько 30 млн грн).

Про це свідчать результати дослідження, проведеного громадянським рухом «Чесно».

Зазначається, що частина з цих витрат припадає на офіційні сторінки партій та політиків. Також політиків частково рекламують приховано, ховаючись за абстрактними назвами. Крім того, деякі сторінки з рекламою — це медіа або ті, хто маскується під медіа.

Найбільше на політичну рекламу за цей період витратили:

п’ятий президент України Петро Порошенко (52,3 тис. дол. США);

програма «Шустер LIVE» (39 тис. дол. США);

народний депутат зі «Слуги народу» Микола Тищенко (20,7 тис. дол. США).

Зазначається, що сторінка Тищенка взагалі не рекламувалася у Фейсбуці до червня.

Серед політичних партій найбільше витратили:

«Українська галицька партія»;

«Партія Шарія»;

«Європейська солідарність».

Найбільше негативної реклами зафіксовано щодо:

партії «Слуга народу» та Володимира Зеленського;

Максима Бужанського;

мера Дніпра Бориса Філатова.

Нагадаємо, наприкінці липня стало відомо про наміри Facebook перевірити свої алгоритми, які, зокрема, впливають на демонстрацію реклами користувачам, на расові упередження.