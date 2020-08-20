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Ракурс
Політична реклама у Фейсбук не є рідкістю, фото: publicdomainpictures.net

Політична реклама на Фейсбуці — хто з українських політиків витратив найбільше грошей (ІНФОГРАФІКА)

20 сер 2020, 15:08
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На політичну рекламу в соціальній мережі Фейсбук українські сторінки за перші сім місяців цього року витратили понад 1,1 млн дол. США (близько 30 млн грн).

Про це свідчать результати дослідження, проведеного громадянським рухом «Чесно».

Зазначається, що частина з цих витрат припадає на офіційні сторінки партій та політиків. Також політиків частково рекламують приховано, ховаючись за абстрактними назвами. Крім того, деякі сторінки з рекламою — це медіа або ті, хто маскується під медіа.

Витрати українських сторінок на політичну рекламу, інфографіка: «Чесно»

Найбільше на політичну рекламу за цей період витратили:

  • п’ятий президент України Петро Порошенко (52,3 тис. дол. США);
  • програма «Шустер LIVE» (39 тис. дол. США);
  • народний депутат зі «Слуги народу» Микола Тищенко (20,7 тис. дол. США).

Зазначається, що сторінка Тищенка взагалі не рекламувалася у Фейсбуці до червня.

Сторінки з найбільшими витратами на рекламу, інфографіка: «Чесно»

Серед політичних партій найбільше витратили:

  • «Українська галицька партія»;
  • «Партія Шарія»;
  • «Європейська солідарність».

Партійні сторінки за витратами на рекламу, інфографіка: «Чесно»

Найбільше негативної реклами зафіксовано щодо:


  • партії «Слуга народу» та Володимира Зеленського;
  • Максима Бужанського;
  • мера Дніпра Бориса Філатова.

Політики та сторінки, проти яких поширювали рекламу у Фейсбуці, інфографіка: «Чесно»

Нагадаємо, наприкінці липня стало відомо про наміри Facebook перевірити свої алгоритми, які, зокрема, впливають на демонстрацію реклами користувачам, на расові упередження.

Джерело: Ракурс


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