75% нардепів від «Слуги народу» отримують компенсацію за оренду житла. Фото: m2.ua

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Народні депутати продовжують отримувати з держбюджету компенсацію вартості оренди житла. Було витрачено майже 30 млн грн на компенсацію витрат для 40% нардепів.

Компенсацію на оренду житла з бюджету вже отримали близько 170 народних обранців. 75% із тих, хто отримали компенсації, є представниками «Слуги народу». Про це свідчать дані журналістів програми «Слідство.Інфо».

Зазначається, що нардеп Андрій Клочко із пропрезидентської партії за рік у парламенті отримав майже 80 тис. грн компенсації за оренду. При цьому політик народився у Києві, а його сім’я володіє двома квартирами по 75 і 65 кв. м. Сам же депутат, який орендував квартиру в 101 кв. м, стверджує, що начебто у нього ніколи не було житла.

Ще один «слуга» — Павло Якименко — орендує номер у п’ятизірковому готелі «Прем'єр Палац», одна ніч у якому коштує від 163 євро до 5 тис. євро. За житло йому вже компенсували 200 тис. грн. Сам же нардеп володіє на Харківщині десятками одиниць нерухомості.

Парламентар від ОПЗЖ Микола Скорик отримав з бюджету 180 тис. грн компенсації за оренду житла, хоча в декларації він зазначав, що безкоштовно користується квартирою колишнього начальника Одеського порту Миколи Павлюка. Нардеп стверджує, що йому компенсували вартість оренди за номер у готелі.

Ще 197 тис. грн компенсації отримав засновник виробництва кондитерських виробів «Вацак» Геннадій Вацак, який орендує в Києві квартиру площею 46 кв. м. Сам же Вацак має у власності понад 10 нерухомих об'єктів на території Вінниччини.

Як правило, сума компенсації за оренду житла або номер в готелі для одного депутата складає близько 20 тис. грн на місяць. Щоб отримати компенсацію, народний депутат має написати відповідну заяву і звернутися в апарат Верховної Ради.

Нагадаємо, електронні декларації свідчать про те, що 153 нардепа з партії «Слуга народу» є власниками мільйонних статків. Загальна сума задекларованих коштів 247 нардепами зі «Слуги народу» становить 1,1 млрд грн.