Масок і рукавичок у лікарнях вистачить лише на місяць, заявили в МОЗ

Засоби захисту. Фото: Pixabay

https://racurs.ua/ua/n142738-masok-i-rukavychok-u-likarnyah-vystachyt-usogo-na-misyac-zayavyly-v-moz.html

Ракурс

Коронавірус в Україні набирає обертів, в уряді готуються до другої хвилі захворювання.

Лікарні першої хвилі, які надають допомогу пацієнтам у боротьбі з коронавірусом, забезпечені засобами індивідуального захисту всього на три місяці, а другої хвилі — на місяць. Про це повідомила заступник міністра охорони здоров’я Світлана Шаталова під час конференції, яка пройшла в четвер, 20 серпня.

Вона повідомила, що лікарні першої хвилі повністю забезпечені засобами індивідуального захисту у всіх областях на найближчі три місяці. Попри це потреба в рукавичках і масках залишається.

Зазначається, що найгірше забезпечені засобами захисту лікарні в Закарпатській, Вінницькій, Івано-Франківській, Тернопільській та Черкаській областях. Там засобів захисту вистачить усього на два місяці.

Найбільше засобів захисту закуплено в Києві, Дніпропетровській, Полтавській, Херсонській, Хмельницькій областях.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Міністерство охорони здоров’я змушене відкрити нові лікарні для прийому хворих на COVID-19 через другу хвилю коронавірусу. Збільшення завантаженості ліжок у шести регіонах країни змусило медиків розширити перелік спеціалізованих лікарень.