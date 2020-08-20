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Ракурс
Средства защиты. Фото: Pixabay

Масок и перчаток в больницах хватит всего на месяц, заявили в Минздраве

20 авг 2020, 14:36
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Коронавирус в Украине набирает обороты, в правительстве готовятся ко второй волне заболевания.

Больницы первой волны, предоставляющие помощь пациентам в борьбе с коронавирусом, обеспечены средствами индивидуальной защиты всего на три месяца, а второй волны — на месяц. Об этом сообщила замминистра здравоохранения Светлана Шаталова во время конференции, которая прошла в четверг, 20 августа.

Она сообщила, что больницы первой волны полностью обеспечены средствами индивидуальной защиты во всех областях на ближайшие три месяца. Однако все еще остается потребность в перчатках и масках.

Отмечается, что хуже всего обеспечены средствами защиты больницы в Закарпатской, Винницкой, Ивано-Франковской, Тернопольской и Черкасской областях. Там средств защиты хватит всего на два месяца.


В свою очередь больше всего средств закуплено в Киеве, Днепропетровской, Полтавской, Херсонской, Хмельницкой областях.

Напомним, ранее мы сообщали, что Министерство здравоохранения вынуждено открыть новые больницы для приема больных COVID-19 из-за второй волны коронавируса. Увеличение загруженности коек в шести регионах страны вынудило медиков расширить перечень специализированных больниц.

Источник: Ракурс


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