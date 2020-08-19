Вторая волна коронавируса — Минздрав увеличивает число COVID-коек в шести регионах

https://racurs.ua/n142672-vtoraya-volna-koronavirusa-minzdrav-uvelichivaet-chislo-covid-koek-v-shesti-regionah.html

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Коронавирус в Украине продолжает обновлять рекорды. Министерство здравоохранения вынуждено открыть новые больницы для приема больных COVID-19.

Именно увеличение загруженности коек в шести регионах страны вынудило медиков расширить перечень специализированных больниц.

Как сообщил 19 августа на брифинге главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, новые больницы откроются в Киеве, Винницкой, Волынской, Закарпатской, Ивано-Франковской и Ровенской областях.

Национальная служба здравоохранения начнет заключать дополнительные договоры с новыми медучреждениями в этих регионах.

Планируется, что 80% коек для больных коронавирусом оборудуют централизованным подводом кислорода.

Ляшко анонсировал также выезд мобильных групп Минздрава в трех направлениях. Они будут инспектировать выполнение местными властями требований «цветного» карантина.

Кроме того, во второй половине дня 20 августа в министерстве пересмотрят уровни эпидемиологической опасности. Вероятно, к опасным зонам отнесут не 10, а 13 и более регионов страны. Ляшко объяснил такое решение плохой динамикой статистики коронавируса в стране.