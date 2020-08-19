Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Друга хвиля коронавірусу — МОЗ збільшує кількість COVID-ліжок у шести регіонах

Друга хвиля коронавірусу — МОЗ збільшує кількість COVID-ліжок у шести регіонах

19 сер 2020, 12:12
999

Коронавірус в Україні продовжує оновлювати рекорди, тому Міністерство охорони здоров’я вимушене відкрити нові лікарні для прийому хворих на COVID-19.

Саме збільшення завантаженості ліжок у шести регіонах країни спонукало розширити перелік спеціалізованих лікарень.

Як повідомив 19 серпня на брифінгу головний санітарний лікар України Віктор Ляшко, нові лікарні відкриються у Києві, Вінницькій, Волинській, Закарпатській, Івано-Франківській і Рівненській областях.

Національна служба охорони здоров’я розпочне укладати додаткові договори із новими медзакладами у цих регіонах.

Планується, що 80% ліжок для хворих на коронавірус обладнають централізованим підведенням кисню.

Ляшко анонсував також виїзд мобільних груп МОЗ у трьох напрямках. Вони інспектуватимуть виконання місцевою владою вимог «кольорового» карантину.


Крім того, у другій половині дня 20 серпня в міністерстві переглянуть рівні епідеміологічної небезпеки. Ймовірно, до небезпечних зон віднесуть не 10, а 13 і більше регіонів країни. Ляшко пояснив таке рішення негативною динамікою статистики коронавірусу в країні.

Показники для послаблення протиепідемічних заходів станом на 19 серпня

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter

.






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів
﻿
﻿