Друга хвиля коронавірусу — МОЗ збільшує кількість COVID-ліжок у шести регіонах

https://racurs.ua/ua/n142672-druga-hvylya-koronavirusu-moz-zbilshuie-kilkist-covid-lijok-u-shesty-regionah.html

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Коронавірус в Україні продовжує оновлювати рекорди, тому Міністерство охорони здоров’я вимушене відкрити нові лікарні для прийому хворих на COVID-19.

Саме збільшення завантаженості ліжок у шести регіонах країни спонукало розширити перелік спеціалізованих лікарень.

Як повідомив 19 серпня на брифінгу головний санітарний лікар України Віктор Ляшко, нові лікарні відкриються у Києві, Вінницькій, Волинській, Закарпатській, Івано-Франківській і Рівненській областях.

Національна служба охорони здоров’я розпочне укладати додаткові договори із новими медзакладами у цих регіонах.

Планується, що 80% ліжок для хворих на коронавірус обладнають централізованим підведенням кисню.

Ляшко анонсував також виїзд мобільних груп МОЗ у трьох напрямках. Вони інспектуватимуть виконання місцевою владою вимог «кольорового» карантину.

Крім того, у другій половині дня 20 серпня в міністерстві переглянуть рівні епідеміологічної небезпеки. Ймовірно, до небезпечних зон віднесуть не 10, а 13 і більше регіонів країни. Ляшко пояснив таке рішення негативною динамікою статистики коронавірусу в країні.