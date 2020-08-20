Санкції для Лукашенка Греція хоче «обміняти» на тиск проти Туреччини

https://racurs.ua/ua/n142737-sankciyi-dlya-lukashenka-greciya-hoche-obminyaty-na-tysk-proty-turechchyny.html

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Санкції ЄС для Олександра Лукашенка під загрозою зриву. Греція начебто прагне «обміняти» ухвалення такого рішення на запровадження санкцій проти Туреччини.

Журналіст Рікард Йозвяк, який відстежує санкційний процес в Брюсселі, з посиланням на власні джерела розповів, що разом з Грецією виступає й Кіпр. Ці країни хочуть покарати Туреччину за проведення морських досліджень природного газу в спірних районах.

Йозвяк написав про «невелике побоювання, що Греція і/або Кіпр можуть не дати „зелене світло“ санкціям щодо Білорусі», доки Євросоюз не вчинить аналогічно щодо Туреччини.

Греція і Кіпр давно критикують партнерів по ЄС за «умиротворення» Туреччини, тому євроспільнота може мати проблему з ухваленням погоджених раніше санкцій щодо топ-посадовців Мінська.

Раніше на саміті ЄС оголосили про невизнання результатів виборів президента Білорусі і обіцяли погодити санкційний список.

20 серпня віце-канцлер Німеччини від соціал-демократів Олаф Шольц заявив, що перший президент Білорусі Олександр Лукашенко втратив легітимність і повинен піти у відставку.