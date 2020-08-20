Місцеві вибори на Донбасі можуть бути проведені в інший час. Фото: decentralization.gov.ua

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Місцеві вибори відбудуться 25 жовтня. Але голосуватимуть не усі, зокрема, вибори не проводитимуться в ОРДЛО. Проте скасування виборів у 18 територіальних громад у Донецькій та Луганській областях 25 жовтня не означає, що вибори не можуть бути проведені в інший час.

У 2015 році, коли був зірваний виборчий процес у Маріуполі, Верховна Рада ухвалила рішення про вибори 25 жовтня з днем голосування 15 листопада. Про це 20 серпня заявила голова правління громадської мережі ОПОРА Ольга Айвазовська на брифінгу, передає «Інтерфакс-Україна».

Я б закликала і жителів цих територіальних громад, і місцеве самоврядування не сприймати ситуацію так, що якщо 25 жовтня не відбудеться день голосування, то поїзд пішов на найближчі п’ять років і повноцінного місцевого самоврядування там не буде, — зазначила вона й закликала народних депутатів прийняти рішення про день голосування в листопаді.



Нагадаємо, 8 серпня Центрвиборчком на підставі висновків Донецької та Луганської обласних державних адміністрацій — обласних військово-цивільних адміністрацій, встановив, що перші місцеві вибори на окремих територіях зазначених областей неможливо провести 25 жовтня 2020 року.

Було відмовлено у проведенні місцевих виборів у територіальних громадах Бахмутського, Волноваського, Маріупольського та Покровського районів Донецької області та Сєвєродонецького і Щастинського районів Луганської області. Також ЦВК взяла до відома, що на території Новоайдарської селищної громади Щастинського району Луганщини неможливо організувати роботу п’яти виборчих дільниць.