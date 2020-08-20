Местные выборы на Донбассе могут быть проведены в другое время. Фото: decentralization.gov.ua

https://racurs.ua/n142736-mestnye-vybory-v-18-obschinah-donbassa-mogut-byt-provedeny-v-drugoe-vremya-opora.html

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Местные выборы запланированы в Украине 25 октября. Однако голосовать будут не все, в частности выборы не будут проводиться в ОРДЛО. Однако их отмена в 18 территориальных общинах в Донецкой и Луганской областях 25 октября не означает, что выборы не могут быть проведены в другое время.

В 2015 году, когда был сорван избирательный процесс в Мариуполе, Верховная Рада приняла решение о выборах 25 октября с днем голосования 15 ноября. Об этом 20 августа заявила председатель правления общественной сети ОПОРА Ольга Айвазовская на брифинге, передает «Интерфакс-Украина».

Я бы призвала и жителей этих территориальных общин, и местное самоуправление не воспринимать ситуацию так, что если 25 октября не состоится день голосования, то поезд ушел на ближайшие пять лет и полноценного местного самоуправления там не будет, — отметила она и призвала народных депутатов принять решение о дне голосования в ноябре.



Напомним, 8 августа Центризбирком на основании выводов Донецкой и Луганской областных государственных администраций — областных военно-гражданских администраций, установил, что первые местные выборы на отдельных территориях указанных областей невозможно провести 25 октября 2020 года.

Было отказано в проведении местных выборов в территориальных общинах Бахмутского, Волновахского, Мариупольского и Покровского районов Донецкой области и Северодонецкого и Щастинського районов Луганской области. Также ЦИК принял к сведению, что на территории Новоайдарской поселковой общины Щастинского района Луганщины невозможно организовать работу пяти избирательных участков.