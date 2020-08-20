В США выпустят на волю 750 млн комаров-мутантов, фото: Muhammad Mahdi Karim

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В США выпустят 750 млн генномодифицированных комаров для борьбы с комарами вида Aedes aegypti, которые разносят ряд смертельных для людей болезней.

Комаров выпустят в округе Монро штата Флорида в течение 2021−2022 годов, сообщает Центр безопасности продуктов питания США.

Эти комары — это Aedes aegypti, в геном самцов которых внесли изменения, благодаря которым потомство таких комаров погибает, не достигнув зрелости. Блокировать этот эффект можно путем добавления в воду, в которой растут личинки, антибиотика тетрациклина.

То есть таким образом люди смогут при необходимости контролировать численность популяции генномодифицированных Aedes aegypti. Генномодифицированные комары Aedes aegypti получили название OX513A.

Предыдущие эксперименты, проведенные с такими генномодифицированными комарами в Бразилии, Панаме и на Каймановых островах, показали уменьшение популяции Aedes aegypti на 95%.

Впрочем, экологи выражают беспокойство, что распространение таких комаров в дикой природе может потенциально нанести вред ряду видов, питающихся комарами и находящихся под угрозой исчезновения.

Aedes aegypti сначала жили только в Африке, но благодаря морским путешествиям людей переселились на другие континенты и сейчас этот вид можно встретить во всех тропических и субтропических областях.

Напомним, ученые установили, что ураганы способствуют распространению болезней, которые переносят комары.