«Гражданская война» аукнулась телеканалу Медведчука проверкой

112 Украина. Фото: прес-служба канала

https://racurs.ua/n142734-grajdanskaya-voyna-auknulas-telekanalu-medvedchuka-proverkoy.html

Ракурс

Медиа в Украине продолжают нарушать закон. Канал «112 Украина», принадлежащий Виктору Медведчуку, проверят на предмет соблюдения украинских законов о вещании из-за тезиса о «гражданской войне» в эфире.

Искать признаки нарушения законодательства будут в Национальном совете по вопросам телевидения и радиовещания. Об этом сообщила пресс-служба регулятора.

Сообщается, что во время трансляции 27 июля 2020 года в передаче «ПРАЙМ» на телеканале «112 Украина» звучали высказывания, которые имеют признаки нарушения украинского законодательства.

Согласно ст. 6, телеканал не имеет права призывать к насильственному изменению конституционного строя Украины. Также канал подозревают в нарушении ст. 59 — телерадиоорганизация обязана соблюдать украинское законодательство и соблюдать требования лицензии, а также распространять объективную информацию.

Передачу с признаками нарушения вели ведущие Евгений Скорина и Павел Кужеев. В передаче участвовал экс-народный депутат Украины Петр Симоненко.

В эфире телеканала Симоненко заявил, что в Украине идет «гражданская война», а также заявлял, что «надо вернуть всех в казармы по месту дислокации основных частей, тогда война закончится». Он добавил, что «донецкая сторона не будет проявлять агрессию, они обороняются». Ведущие на такие высказывания гостя программы не реагировали.

Из-за подобных высказываний регулятор проведет проверку телеканала.

Также проверку анонсировали у радиовещателя «Радио Шансон» из-за трансляции песни с использованием грубой лексики в то время, когда ее могли услышать дети.

Обсценную лексику зафиксировали в ефире радио 6 августа. В дневное время звучала песня «Старая» в исполнении Настасьи Самбурской с использованием грубых высказываний.

Радио проверят на предмет нарушения ст. 62, согласно которой, телерадиоорганизациям запрещается распространять и анонсировать программы и передачи, которые могут навредить физическому, интеллектуальному и духовному развитию несовершеннолетних, кроме эфирного времени с 23.00 до 6.00.

Напомним, ранее мы сообщали, что Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания назначил внеплановую проверку канала «Прямий». Во время мониторинга канала представители Нацсовета обнаружили признаки нарушений украинского законодательства в программе «Вата-шоу».