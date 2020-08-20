«Громадянська війна» аукнулася телеканалу Медведчука перевіркою

Канал "112 Україна". Фото: прес-служба каналу

https://racurs.ua/ua/n142734-gromadyanska-viyna-auknulasya-telekanalu-medvedchuka-perevirkou.html

Ракурс

Медіа в Україні продовжують порушувати законодавство. Канал «112 Україна», що належить Віктору Медведчуку, перевірять на предмет дотримання українських законів про мовлення через тези про «громадянську війну» в ефірі.

Шукати ознаки порушення законодавства будуть у Національній раді з питань телебачення й радіомовлення. Про це повідомила прес-служба регулятора.

Повідомляється, що під час трансляції 27 липня 2020 року в передачі «ПРАЙМ» на телеканалі «112 Україна» звучали висловлювання, які мають ознаки порушення українського законодавства.

Згідно зі ст. 6 закону України «Про телебачення і радіомовлення», телеканал не має права закликати до насильницької зміни конституційного ладу України. Також канал підозрюють у порушені ст. 59 — телерадіоорганізація зобов`язана дотримуватися українського законодавства та вимог ліцензії, а також поширювати об`єктивну інформацію.

Передачу з ознаками порушення вели ведучі Євген Скорина та Павло Кужеєв. У передачі брав участь колишній народний депутат України Петро Симоненко.

В ефірі телеканалу Симоненко заявив, що в Україні йде «громадянська війна», а також тези про те, що «треба повернути всіх у казарми за місцем дислокації основних частин», і тоді війна закінчиться. Він додав, що «з донецького боку ніхто не буде проявляти агресію, вони обороняються». Ведучі на такі висловлювання гостя програми не реагували.

Через подібні висловлювання регулятор проведе перевірку телеканалу.

Також перевірку анонсували у радіомовника «Радіо Шансон» через трансляцію пісні з використанням грубої лексики в час, коли її могли почути діти.

Обсценну лексику зафіксували в трансляції радіо 6 серпня. У денний час лунала пісня «Старая» у виконанні Настасьї Самбурської з використанням брутальних висловів.

Під час перевірки буде з’ясовано дотримання радіомовником ст. 62 закону України «Про телебачення і радіомовлення», відповідно до якої, телерадіоорганізаціям забороняється розповсюджувати і анонсувати програми та передачі, які можуть зашкодити фізичному, інтелектуальному й духовному розвитку неповнолітніх, крім ефірного часу з 23.00 до 6.00.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Національна рада з питань телебачення і радіомовлення призначила позапланову перевірку каналу «Прямий». Під час моніторингу каналу представники Нацради виявили ознаки порушень українського законодавства в програмі «Вата-шоу».