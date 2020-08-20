Обшуки в «Укрзалізниці» провели силовики. Фото: prm.ua

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Обшуки у службових приміщеннях «Укрзалізниці» у Вінниці та Києві проводять правоохоронці.

Поліція та Служба безпеки України викрили корупційну схему, внаслідок якої державі завдано збитків на майже 12 млн грн. Впродовж 2019−2020 років філія «Укрзалізниці» виділила понад 60 млн грн для закупівлі матеріалів для ремонту пасажирського рухомого складу. Про це 20 серпня повідомляє прес-служба Міністерства внутрішніх справ.

У публічних торгах перемогли підконтрольні організаторам структури, їм була перерахована вся сума. Експертизи, які були проведені в ході слідства, встановили реальну вартість матеріалів. Виявилося, що вартість продукції була завищена безпідставно і держава через це зазнала збитків на суму майже 12 млн грн.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, 21 липня на низці підприємств «Укрзалізниці» правоохоронці влаштували обшуки. Слідчі дії тривали у рамках досудового розслідування щодо можливого зловживання службовим становищем та ухилення від сплати податків щодо посадових осіб приватних компаній та «Укрзалізниці».