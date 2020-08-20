У центрі Чумацького шляху виявили хмари невідомого походження, фото: Pikrepo

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Ракурс

Чумацький шлях, галактика, в якій розташована наша Сонячна система, у своєму центрі містить надгігантську чорну діру, котра викидає в міжгалактичний простір хмари гарячого газу.

Однак нещодавно вчені виявили, що з центральних районів нашої галактики у міжгалактичний простір викидаються і надщільні холодні хмари, існування яких не передбачають сучасні астрофізичні теорії, повідомляє прес-служба Австралійського національного університету.

Ми не знаємо, як чорна діра або зірки могли стати причиною подібного явища. Ми досі намагаємося знайти сліди процесу, який породив ці хмари, проте чим більше ми їх вивчаємо, тим складнішою і менш ясною стає картина, — наголошують учені.

Сучасні теорії передбачають, що в центрі всіх великих галактик є щонайменше одна надвелика чорна діра, яка засмоктує в себе довколишню речовину, частина з якої потрапляє у міжгалактичний простір у вигляді так званих джетів — вузьких пучків плазми, розігрітих до надвисоких температур.

Хмари такого розпеченого газу астрономи називають «вухами» — через характерну форму. Вони дуже повільно охолоджуються. Всередині цих «вух» Чумацького шляху і були виявлені відразу кілька дуже щільних і холодних скупчень водню, в сотні разів важчих за Сонце.

Вимірявши швидкість руху їхніх молекул, астрономи дійшли висновку, що ці хмари не падали на Чумацький шлях із міжгалактичного середовища, а були викинуті із центру нашої галактики.

Подальші спостереження показали, що в цих хмар різні розміри, маса, щільність і час існування. Тому наразі вчені не можуть зрозуміти — було причиною їх появи одне й те ж явище чи різні. Також немає жодних пояснень тому, як саме ці хмари викинуло за межі галактики.

Нагадаємо, учені нещодавно виявили дуже схожу на нашу галактику на відстані 12 млрд світлових років від Землі.