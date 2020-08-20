В центре Млечного пути обнаружили облака неизвестного происхождения, фото: Pikrepo

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Ракурс

Млечный путь, галактика, в которой расположена наша Солнечная система, в своем центре содержит сверхгигантскую черную дыру, выбрасывающую в межгалактическое пространство облака горячего газа.

Однако недавно ученые обнаружили, что из центральных районов нашей галактики в межгалактическое пространство выбрасываются и сверхплотные холодные облака, существование которых не предусматривают современные астрофизические теории, сообщает пресс-служба Австралийского национального университета.

Мы не знаем, как черная дыра или звезды могли стать причиной подобного явления. Мы до сих пор пытаемся найти следы процесса, породившего эти облака, однако чем больше мы их изучаем, тем сложнее и менее ясной становится картина, — подчеркивают ученые.

Современные теории предполагают, что в центре всех крупных галактик есть как минимум одна сверхбольшая черная дыра, засасывающая в себя окружающее вещество, часть из которого попадает в межгалактическое пространство в виде так называемых джетов — узких пучков плазмы, разогретых до сверхвысоких температур.

Облака такого раскаленного газа астрономы называют «ушами» — из-за характерной формы. Они очень медленно охлаждаются. Внутри этих «ушей» Млечного пути и были обнаружены сразу несколько очень плотных и холодных скоплений водорода, в сотни раз тяжелее Солнца.

Измерив скорость движения их молекул, астрономы пришли к выводу, что эти облака не падали на Млечный путь из межгалактической среды, а были выброшены из центра нашей галактики.

Дальнейшие наблюдения показали, что у этих облаков разные размеры, масса, плотность и время существования. Поэтому сейчас ученые не могут понять — было причиной их появления одно и то же явление или разные. Также нет никаких объяснений тому, как эти облака выбросило за пределы галактики.

Напомним, ученые недавно обнаружили очень похожую на нашу галактику на расстоянии 12 млрд световых лет от Земли.