Деньги у матерей-одиночек хочет забрать Кабмин — документhttps://racurs.ua/n142731-kabmin-trebuet-vernut-pomosch-vyplachennuu-materyam-odinochkam-dokument.htmlРакурс
Кабинет министров Украины призвал матерей-одиночек вернуть помощь, которая была выплачена на детей.
Правительство обязывает их вернуть 2 тыс. 218 грн в бюджет. Об этом сообщил врач Львовской областной детской клинической больницы «Охматдет» Арсен Ильин на своей странице в Facebook.
Он опубликовал фотографию письма, которое получила его знакомая от городского управления социальной защиты населения. В нем говорится, что согласно с постановлением Кабмина
№ 632 от 22 июля был проведен перерасчет выплат, которые предназначались для помощи матерям-одиночкам во время карантина.
В результате пересчета было установлено, что за период
В управлении сообщили, что средства необходимо вернуть в течение месяца на расчетный счет управления труда и социальной защиты. Также в письме говорится, что в случае неуплаты средств их могут взыскать в судебном порядке.
Напомним, ранее мы сообщали, что Кабинет министров Украины определил порядок страховых выплат медработникам, которые борются с коронавирусом.