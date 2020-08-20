Мать-одиночка. Фото: Pixabay

https://racurs.ua/n142731-kabmin-trebuet-vernut-pomosch-vyplachennuu-materyam-odinochkam-dokument.html

Ракурс

Кабинет министров Украины призвал матерей-одиночек вернуть помощь, которая была выплачена на детей.

Правительство обязывает их вернуть 2 тыс. 218 грн в бюджет. Об этом сообщил врач Львовской областной детской клинической больницы «Охматдет» Арсен Ильин на своей странице в Facebook.

Он опубликовал фотографию письма, которое получила его знакомая от городского управления социальной защиты населения. В нем говорится, что согласно с постановлением Кабмина № 632 от 22 июля был проведен перерасчет выплат, которые предназначались для помощи матерям-одиночкам во время карантина.







В результате пересчета было установлено, что за период с 01.07.2020 года мать-одиночка, которая получила письмо, получила лишнюю помощь на детей в сумме 2 тыс. 218 грн.

В управлении сообщили, что средства необходимо вернуть в течение месяца на расчетный счет управления труда и социальной защиты. Также в письме говорится, что в случае неуплаты средств их могут взыскать в судебном порядке.

Напомним, ранее мы сообщали, что Кабинет министров Украины определил порядок страховых выплат медработникам, которые борются с коронавирусом.