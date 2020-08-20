Матір-одиначка. Фото: Pixabay

https://racurs.ua/ua/n142731-groshi-u-materiv-odynachok-hoche-zabraty-kabmin-dokument.html

Ракурс

Кабінет міністрів України закликав матерів-одиначок повернути допомогу, яка була виплачена на дітей.

Уряд зобов’язує матерів повернути 2 тис. 218 грн до бюджету. Про це повідомив лікар Львівської обласної дитячої клінічної лікарні «Охматдит» Арсен Ільїн на своїй сторінці у Facebook.

Він опублікував фотографію листа, який отримала його знайома від міського управління соціального захисту населення. У ньому зазначено, що за постановою Кабміну № 632 від 22 липня було проведено перерахунок виплат, призначених на допомогу матерям-одиначкам під час карантину.





Внаслідок перерахунку було встановлено, що за період із 01.07.2020 року матері-одиначці, що отримала листа, було виплачено зайву допомогу на дітей у сумі 2 тис. 218 грн.

В управлінні повідомили, що кошти необхідно повернути впродовж місяця на рахунок управління праці та соціального захисту. Також у листі йдеться про те, що в разі несплати коштів їх добровільно стягнуть у судовому порядку.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Кабмін визначив порядок страхових виплат медпрацівникам, які борються з коронавірусом.