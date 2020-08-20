Обыски в «Укрзализныце» провели силовики. Фото: prm.ua

https://racurs.ua/n142733-obyski-v-ofisah-ukrazaliznyci-v-kieve-i-vinnice-ustroili-siloviki-foto.html

Ракурс

Обыски в служебных помещениях «Укрзализныци» в Виннице и Киеве проводят правоохранители.

Полиция и Служба безопасности Украины разоблачили коррупционную схему, в результате которой государству нанесен ущерб почти на 12 млн грн. В течение 2019−2020 годов филиал «Укрзализныци» выделил более 60 млн грн для закупки материалов для ремонта пассажирского подвижного состава. Об этом 20 августа сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.

В публичных торгах победили подконтрольные организаторам структуры, им была перечислена вся сумма. Экспертизы, которые были проведены в ходе следствия, установили реальную стоимость материалов. Оказалось, что стоимость продукции была завышена безосновательно и государство из-за этого понесло убытки на сумму почти 12 млн грн.

Следователи открыли уголовное производство по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, 21 июля на ряде предприятий «Укрзализныци» правоохранители устроили обыски. Следственные действия продолжались в рамках досудебного расследования относительно возможного злоупотребления служебным положением и уклонения от уплаты налогов в отношении должностных лиц частных компаний и «Укрзализныци».