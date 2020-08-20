У США випустять на волю 750 млн комарів-мутантів, фото: Muhammad Mahdi Karim

https://racurs.ua/ua/n142735-750-mln-komariv-mutantiv-u-ssha-borotymutsya-zi-smertelnymy-hvorobamy-ludey.html

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У США випустять 750 млн генномодифікованих комарів для боротьби з комарами виду Aedes aegypti, які розносять низку смертельних для людей хвороб.

Комарів випустять в окрузі Монро штату Флорида протягом 2021−2022 років, повідомляє Центр безпеки продуктів харчування США.

Ці комарі — це Aedes aegypti, до геному самців яких внесли зміни, завдяки яким потомство таких комарів гине, не досягнувши зрілості. Блокувати цей ефект можна шляхом додавання до води, в котрій ростуть личинки, антибіотика тетрацикліну.

Тобто, в такий спосіб люди зможуть, за необхідності, контролювати чисельність популяції генномодифікованих Aedes aegypti.

Генномодифіковані комарі Aedes aegypti отримали назву OX513A.

Попередні експерименти, проведені з такими генномодифікованими комарами в Бразилії, Панамі та на Кайманових островах, показали зменшення популяції Aedes aegypti на 95%.

Втім, екологи висловлюють занепокоєння, що поширення таких комарів у дикій природі може потенційно завдати шкоду низці видів тварин, які харчуються комарами та перебувають під загрозою зникнення.

Aedes aegypti спочатку мешкали лише в Африці, проте завдяки морським подорожам людей переселилися на інші континенти і зараз цей вид можна зустріти в усіх тропічних та субтропічних областях.

Нагадаємо, учені встановили, що урагани сприяють поширенню хвороб, які переносять комарі.