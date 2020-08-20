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Ракурс
Санкции для Лукашенко Греция хочет «обменять» на давление против Турции

Санкции для Лукашенко Греция хочет «обменять» на давление против Турции

20 авг 2020, 14:26
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Санкции ЕС для Александра Лукашенко под угрозой срыва. Греция якобы стремится «обменять» принятие такого решения на введение санкций против Турции.

Журналист Рикард Йозвяк, который отслеживает санкционный процесс в Брюсселе, со ссылкой на собственные источники рассказал, что вместе с Грецией выступает и Кипр. Эти страны хотят наказать Турцию за проведение морских исследований природного газа в спорных районах.

Йозвяк написал о «небольших опасениях, что Греция и/или Кипр могут не дать „зеленый свет“ санкциям в отношении Беларуси», пока Евросоюз не поступит аналогично с Турцией.

Греция и Кипр давно критикуют партнеров по ЕС за «умиротворение» Турции, поэтому евросообщество может столкнуться с проблемой при принятии согласованных ранее санкций в отношении топ-чиновников Минска.


Ранее на саммите ЕС объявили о непризнании результатов выборов президента Беларуси и обещали согласовать санкционный список.

20 августа вице-канцлер Германии от социал-демократов Олаф Шольц заявил, что первый президент Беларуси Александр Лукашенко потерял легитимность и должен уйти в отставку.

Источник: Ракурс


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