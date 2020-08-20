75% нардепов от «Слуги народа» получают компенсацию за аренду жилья. Фото: m2.ua

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Народные депутаты продолжают получать из госбюджета компенсацию стоимости аренды жилья. Было потрачено почти 30 млн грн на компенсацию расходов для 40% нардепов.

Компенсацию на аренду жилья из бюджета уже получили около 170 народных избранников. 75% из получивших компенсации являются представителями «Слуги народа». Об этом свидетельствуют данные журналистов программы «Следствие.Инфо».

Отмечается, что нардеп Андрей Клочко из пропрезидентской партии за год в парламенте получил почти 80 тыс. грн компенсации за аренду. При этом политик родился в Киеве, а его семья владеет двумя квартирами по 75 и 65 кв. м. Сам же депутат, который арендовал квартиру в 101 кв. м, утверждает, что якобы у него никогда не было жилья.

Еще один «слуга» — Павел Якименко — арендует номер в пятизвездочном отеле «Премьер Палац», одна ночь в котором стоит от 163 евро до 5 тыс. евро. За жилье ему уже компенсировали 200 тыс. грн. Сам же нардеп владеет на Харьковщине десятками единиц недвижимости.

Парламентарий от ОПЗЖ Николай Скорик получил из бюджета 180 тыс. грн компенсации за аренду жилья, хотя в декларации он указывал, что бесплатно пользуется квартирой бывшего начальника Одесского порта Николая Павлюка. Нардеп утверждает, что ему компенсировали стоимость аренды за номер в гостинице.

Еще 197 тыс. грн компенсации получил основатель производства кондитерских изделий «Вацак» Геннадий Вацак, который арендует в Киеве квартиру площадью 46 кв. м. Сам же Вацак имеет в собственности более 10 недвижимых объектов на территории Винницкой области.

Как правило, сумма компенсации за аренду жилья или номер в гостинице для одного депутата составляет около 20 тыс. грн в месяц. Чтобы получить компенсацию, народный депутат должен написать соответствующее заявление и обратиться в Аппарат Верховной Рады.

Напомним, электронные декларации свидетельствуют о том, что 153 нардепа из партии «Слуга народа» являются обладателями миллионных состояний. Общая сумма задекларированных средств 247 нардепами из «Слуги народа» составляет 1,1 млрд грн.