Кримінальну справу проти Координаційної ради відкрили в Білорусі

Протести у Білорусі. Фото: Корреспондент

https://racurs.ua/ua/n142741-kryminalnu-spravu-proty-koordynaciynoyi-rady-vidkryly-v-bilorusi.html

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Протести у Білорусі через результати президентських виборів призвели до активізації опозиції в країні. Опозиційні політики створили Координаційну раду для мирної передачі влади, якої вимагають протестувальники.

Через створення ради на опозиціонерів відкрили кримінальну справу. Про це повідомляє «The Village Білорусь».

Повідомляється, що опозиціонерів звинувачують у захопленні державної влади й заподіянні шкоди національній безпеці за ст. 361 Кримінального кодексу Білорусі.

Зі свого боку в Координаційній раді опозиційних сил Білорусі заявили, що не загрожують національній безпеці. Порушення кримінальної справи опозиція розцінює як тиск і репресії. Про це йдеться на сторінці ради на Facebook.



Напередодні відкриття кримінальної справи відбулося перше засідання президії Національної координаційної ради білоруської опозиції, яка висунула свої вимоги до режиму Лукашенка.

У раді заявили, що їхньою основною метою є пошук шляхів для подолання політичної кризи в Білорусі й забезпечення згоди в суспільстві, а не зміна курсу країни або конституційного ладу.

Нагадаємо, що президент Білорусі Олександр Лукашенко на засіданні звернувся до опозиції та протестувальників із заявою про те, що в країні створена так звана «чорна сотня» для прийому й передачі влади, маючи на увазі координаційну раду опозиції.

Опозиціонерів президент Білорусі назвав «чорносотенцями» й запропонував їм замість портфелів мітли та лопати.