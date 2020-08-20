Кримінальну справу проти Координаційної ради відкрили в Білорусі

Кримінальну справу проти Координаційної ради відкрили в Білорусіhttps://racurs.ua/ua/n142741-kryminalnu-spravu-proty-koordynaciynoyi-rady-vidkryly-v-bilorusi.htmlРакурс
Протести у Білорусі через результати президентських виборів призвели до активізації опозиції в країні. Опозиційні політики створили Координаційну раду для мирної передачі влади, якої вимагають протестувальники.
Через створення ради на опозиціонерів відкрили кримінальну справу. Про це повідомляє «The Village Білорусь».
Повідомляється, що опозиціонерів звинувачують у захопленні державної влади й заподіянні шкоди національній безпеці за ст. 361 Кримінального кодексу Білорусі.
Зі свого боку в Координаційній раді опозиційних сил Білорусі заявили, що не загрожують національній безпеці. Порушення кримінальної справи опозиція розцінює як тиск
і репресії. Про це йдеться на сторінці ради на Facebook.
Напередодні відкриття кримінальної справи відбулося перше засідання президії Національної координаційної ради білоруської опозиції, яка висунула свої вимоги до режиму Лукашенка.
У раді заявили, що їхньою основною метою є пошук шляхів для подолання політичної кризи в Білорусі й забезпечення згоди в суспільстві, а не зміна курсу країни або конституційного ладу.
Нагадаємо, що президент Білорусі Олександр Лукашенко на засіданні звернувся до опозиції та протестувальників із заявою про те, що в країні створена так звана «чорна сотня» для прийому й передачі влади, маючи на увазі координаційну раду опозиції.
Опозиціонерів президент Білорусі назвав «чорносотенцями» й запропонував їм замість портфелів мітли та лопати.