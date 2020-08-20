«Динамо» представило нову форму. Фото: прес-служба «Динамо»

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Футбольний клуб «Динамо» Київ 20 серпня представив нову форму на новий футбольний сезон.

У столичному клубі запевняють, що ігрова форма сезону на 2020−2021 роки від компанії New Balance втілює найкращі досягнення спортивних технологій. Зазначається, що тканина NB DRY швидко відводить вологу від тіла та швидко висихає. На спині розмістили «дихаюче» плетення, яке допомагає швидшому теплообміну. Сама ж футболка має покращену аеродинаміку та не заважає рухам під час матчу. Про це повідомили у прес-службі «Динамо».

Представлена домашня форма в синьо-блакитні смуги на білому. Виїзна ж форма — блакитні смуги на синьому. Крім того, цьогоріч вперше представлять третій комплект ігрової форми «Динамо».

Емблема клубу, що розташована біля серця, має особливість, яка відкривається лише тому, хто одягне футболку — девіз «Київ — це ми» на звороті, що символізує єдність команди, уболівальників і рідного міста. Єдність, що робить нас сильніше, — повідомляють у прес-службі клубу.

Нагадаємо, головний тренер київського «Динамо» Мірча Луческу після свого призначення пообіцяв, що не буде робити революції в команді. Румунський наставник заявив, що кардинально перекроювати склад не збирається і планує дати можливість кожному гравцеві клубу розкрити свої індивідуальні якості.