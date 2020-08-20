Погода на 21 серпня. Фото: Pixabay

https://racurs.ua/ua/n142743-speka-do-34-i-grozy-na-pivnochi-pogoda-v-ukrayini-na-21-serpnya-karta.html

Ракурс

Погода в Україні 21 серпня очікується переважно сонячна та спекотна. Температура повітря прогріється до +34° в південних та центральних областях країни, а на заході температурні стовпчики піднімуться до +30°. Синоптики прогнозують дощі на півночі країни, в інших регіонах без опадів.

Вдень стовпчики термометрів покажуть 23−34° вище нуля. Вночі температура буде теплою та складе 15−21° вище нуля. Вітер обіцяють північно-західний 5−10 м/с. Про це повідомляє Гідрометцентр України.

Погода в Києві 21 серпня буде спекотною, очікуються дощі та грози. Вночі повітря прогріється до 17−19° тепла, а вдень — 27−29° вище нуля.

Погода в Харкові в найближчу добу прогнозується тепла, але з опадами. Температура повітря вночі складе 16−18° тепла, вдень 27−29° вище нуля.

Погодні умови в Одесі у п’ятницю очікуються спекотні та засушливі, без опадів. Температура повітря вночі буде 19−21° тепла, а вдень — 32−34° вище нуля.

Погода у Львові завтра буде сонячна та тепла. Температурні показники будуть такими: уночі 15−17° тепла, а вдень — 26−28° вище нуля.

Погода в Карпатах 21 серпня прогнозується спекотна та сонячна, без опадів. Стовпчики термометрів у темну пору доби покажуть 16−18° тепла, а вдень 26−28° тепла за Цельсієм.





Геомагнітна обстановка в Україні 21 серпня прогнозується відносно спокійна. Протягом доби можливі невеликі збурення.





Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Кульбіда дав спекотний прогноз погоди на серпень.