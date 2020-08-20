Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Причины загрязнения воздуха в Киеве назвали в КМДА. Фото: ГолосUA

Причины загрязнения воздуха в Киеве назвали в КГГА

20 авг 2020, 15:54
999

Загрязнение воздуха в Киеве фиксируется в последние дни. С 19 августа в столице отмечается повышение содержания в атмосфере продуктов горения. Ситуацию усугубляет слишком слабый ветер, который препятствует перемешиванию слоев воздуха и способствует накоплению загрязняющих веществ у поверхности земли.

Одной из главных причин загрязнения воздуха являются пожары, которые возникали вокруг столицы в последние дни, сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

В воздухе зафиксировано превышение:


  • диоксида серы на площадях Бессарабской, Демеевской, бульваре Леси Украинки и проспекте Науки;
  • диоксида азота на площадях Бессарабской и Демеевской, Оболонском проспекте и бульваре Леси Украинки;
  • формальдегида на площадях Бессарабской, Демеевской, Оболонском проспекте и бульваре Леси Украинки.

Лишь за последние сутки в экосистемах Киева зафиксированы пять пожаров травяного покрова на площади 5,2 га. Пожары полностью ликвидированы. Также за последние сутки в Киевской области зафиксированы 42 пожара травяного покрова на площади 42 га и три возгорания торфяников на площади 0,5 га.

Как ранее писал «Ракурс», в Киеве наблюдалось сильное загрязнения воздуха во время масштабных пожаров в Чернобыльской зоне. Киевлянам рекомендовали не открывать окна.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter

.







Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров