Причины загрязнения воздуха в Киеве назвали в КМДА. Фото: ГолосUA

https://racurs.ua/n142745-prichiny-zagryazneniya-vozduha-v-kieve-nazvali-v-kgga.html

Ракурс

Загрязнение воздуха в Киеве фиксируется в последние дни. С 19 августа в столице отмечается повышение содержания в атмосфере продуктов горения. Ситуацию усугубляет слишком слабый ветер, который препятствует перемешиванию слоев воздуха и способствует накоплению загрязняющих веществ у поверхности земли.

Одной из главных причин загрязнения воздуха являются пожары, которые возникали вокруг столицы в последние дни, сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

В воздухе зафиксировано превышение:

диоксида серы на площадях Бессарабской, Демеевской, бульваре Леси Украинки и проспекте Науки;

диоксида азота на площадях Бессарабской и Демеевской, Оболонском проспекте и бульваре Леси Украинки;

формальдегида на площадях Бессарабской, Демеевской, Оболонском проспекте и бульваре Леси Украинки.

Лишь за последние сутки в экосистемах Киева зафиксированы пять пожаров травяного покрова на площади 5,2 га. Пожары полностью ликвидированы. Также за последние сутки в Киевской области зафиксированы 42 пожара травяного покрова на площади 42 га и три возгорания торфяников на площади 0,5 га.

Как ранее писал «Ракурс», в Киеве наблюдалось сильное загрязнения воздуха во время масштабных пожаров в Чернобыльской зоне. Киевлянам рекомендовали не открывать окна.