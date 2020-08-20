Володимир Зеленський, фото: «Україна молода»

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Ракурс

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що українська сторона досі не отримала від «тієї сторони» список утримуваних осіб для проведення обміну полоненими.

Про це Зеленський заявив, відповідаючи на питання журналістів під час поїздки на Херсонщину.

Зеленський зазначив, що Україна вже передала свої списки на обмін.

Ще ми не отримали повністю списки з тієї сторони, — зазначив Зеленський.

Також, за словами Зеленського, підтверджена зустріч радників у «нормандському форматі».

Це говорить про те, що після радників будемо чекати продовження і зустрічі лідерів, — наголосив президент.

Зеленський також заявив, що дуже задоволений роботою Леоніда Кравчука, який нещодавно очолив українську делегацію в Тристоронній контактній групі.

Я вважаю, що вони надихнули в Мінськ (мінський процес — ред.) життя. Я вважаю це в цілому, я говорю про той момент, коли в ньому ще був Леонід Кучма, — заявив Зеленський.



Нагадаємо, Зеленський під час робочого візиту на Херсонщину приміряв на себе роль листоноші.