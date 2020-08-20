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Во время инцидента, скриншот видео

Выплывшая из моря корова шокировала посетителей пляжа в Ирландии (ВИДЕО)

20 авг 2020, 18:51
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В Ирландии посетителей пляжа Магераклогер в городе Банбег шокировала корова, неожиданно выплывшая из моря.

Выбравшись из воды, животное начало стремительно убегать в направлении расположенного рядом пастбища от посетителей пляжа, которые попытались к ней приблизиться, сообщает издание UPI.

Отмечается, что этот инцидент произошел 15 августа. Животное, вероятно, находилось на побережье расположенного рядом острова, когда начался прилив, а после снижения уровня воды решило вернуться на «большую землю».


Напомним, в Германии недавно провели акцию протеста против убийства дикого кабана по кличке Эльза. Это животное стала всемирно известным после публикации в интернете фотографий, на которой за Эльзой гонится нудист, чьи вещи она схватила.


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