Во время инцидента, скриншот видео

https://racurs.ua/n142758-vyplyvshaya-iz-morya-korova-shokirovala-posetiteley-plyaja-v-irlandii-video.html

Ракурс

В Ирландии посетителей пляжа Магераклогер в городе Банбег шокировала корова, неожиданно выплывшая из моря.

Выбравшись из воды, животное начало стремительно убегать в направлении расположенного рядом пастбища от посетителей пляжа, которые попытались к ней приблизиться, сообщает издание UPI.

Отмечается, что этот инцидент произошел 15 августа. Животное, вероятно, находилось на побережье расположенного рядом острова, когда начался прилив, а после снижения уровня воды решило вернуться на «большую землю».

Напомним, в Германии недавно провели акцию протеста против убийства дикого кабана по кличке Эльза. Это животное стала всемирно известным после публикации в интернете фотографий, на которой за Эльзой гонится нудист, чьи вещи она схватила.