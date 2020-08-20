Аварія на МКС, екіпаж переходить до російського модуля. Фото: RT

https://racurs.ua/ua/n142760-avariya-na-mks-ekipaj-perehodyt-do-rosiyskogo-modulya.html

Ракурс

Аварія сталася на Міжнародній космічній станції (МКС). Зафіксовано витік повітря, а це дуже небезпечно в умовах космосу.

Невеликий витік повітря підтвердили у «Роскомосі», повідомляє «РІА Новости».

Завтра увесь екіпаж станції ізолюється у російському модулі «Зірка». Будуть проведені роботи з організації контролю за тиском в американських модулях NASA.

Рішення про ізоляцію екіпажу в російському модулі було прийнято спільно з американською стороною.

У період триденного перебування на російському сегменті екіпаж запланував проведення штатних робіт. Ніякої загрози для екіпажу та станції немає, — заявили в «Роскосмосі».

У якості однієї із можливих причин витоку повітря називають потрапляння мікрометеориту. Модулі МКС будуть послідовно перекриватися, щоб визначити, де саме є витік повітря.

Як відомо, зараз на МКС перебувають російські космонавти Анатолій Іванішин та Іван Вагнер, а також американський астронавт Крістофер Кессіді.

Як раніше писав «Ракурс», NASA планує побудувати ядерні реактори на Місяці та Марсі. Спочатку фахівці розроблять конструкцію реактора і тільки після цього почнеться будівництво тестового зразка для відправки на Місяць. Очікується, що проект підготують для запуску в 2026 році.