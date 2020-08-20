В Україні триває епідемія коронавірусу, фото: «Ракурс»

https://racurs.ua/ua/n142761-karantynni-zony-v-ukrayini-onovleno-spysok.html

Ракурс

Епідемія коронавірусної хвороби COVID-19 в Україні триває.

Перелік міст та районів «червоної», «жовтої» та «зеленої» зон карантину оновлено. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов.

Зазначається, що нове зонування розпочне діяти з 00.00 24 серпня впродовж 14 днів.

«Зелена» зона передбачає обов’язкове перебування в громадських будівлях в масках або респіраторах. При проведенні масових заходів дозволяється перебування не більше однієї людини на 5 кв. м, кінотеатри мають працювати із заповненістю не більше 50%. Перевезення пасажирів здійснюється лише в межах кількості сидячих місць.

«Жовта» зона також передбачає заборона на відвідування установ соціального захисту, в яких перебувають люди похилого віку, крім тих, які надають послуги кризово.

«Помаранчева» зона до обмежень «жовтої» зони додає заборону на діяльність засобів розміщення (хостелів, турбаз тощо), крім готелів. Крім того, під заборону потрапляє діяльність розважальних закладів, ресторанів в нічний час, робота спортзалів, фітнес-центрів і закладів культури, а також прийом нових змін у дитячі табори.

Також заборонені планові госпіталізації в лікарнях. У «помаранчевій зоні» заборонено проведення масових заходів з аудиторією понад одну людину на 20 кв. м при загальній кількості відвідувачів не більше 100 осіб.

У «червоній» зоні найбільше обмежень. Окрім обмежень «помаранчевої» зони, тут також заборонені робота громадського транспорту, відвідування навчальних закладів, а також діяльність ТРЦ, кафе та ресторанів.

До найсуворішої «червоної» зони потрапили:

місто Коломия, Городенківський, Косівський та Тисменицький райони Івано-Франківської області;

місто Самбір Львівської області;

місто Біляївка Одеської області;

міста Дубно та Острог, Костопільський, Радивилівський та Рівненський район Рівненської області;

місто Чернівці, Заставнівський та Кіцманський район Чернівецької області.

до «помаранчевої» зони віднесено:

місто Володимир-Волинський, Луцький, Любешівський та Маневицький райони Волинської області;

міста Ужгород та Чоп, Міжгірський, Перечинський, Тячівський та Ужгородський райони Закарпатської області;

міста Івано-Франківськ, Бурштин та Калуш, Богородчанський, Калуський, Коломийський та Надвірнянський райони Івано-Франківської області;

Києво-Святошинський район Київської області;

міста Львів, Борислав, Дрогобич, Моршин, Новий Розділ, Стрий, Трускавець та Червоноград, Бродівський, Буський, Городоцький, Дрогобицький, Жидачівський, Жовківський, Золочівський, Кам’янка-Бузький, Миколаївський, Мостиський, Перемишлянський, Пустомитівський, Радехівський, Самбірський, Сколівський, Сокальський, Старосамбірський, Стрийський, Турківський та Яворівський райони Львівської області;

місто Ізмаїл, Болградський, Миколаївський, Овідіопольський

та Саратський райони Одеської області;

місто Вараш, Гощанський, Дубенський, Зарічненський, Здолбунівський та Острозький райони Рівненської області;

міста Тернопіль, Бережани та Чортків, Бережанський та Тернопільський райони Тернопільської області;

місто Харків, Богодухівський та Первомайський райони Харківської області;

місто Новодністровськ, Вижницький, Герцаївський, Глибоцький, Кельменецький, Новоселицький, Путильський, Сокирянський, Сторожинецький та Хотинський райони Чернівецької області.

до «жовтої» зони потрапили:

місто Київ;

міста Луцьк та Нововолинськ, Горохівський, Іваничівський, Ківерцівський, Ратнівський та Старовижівський райони Волинської області;

міста Житомир, Коростень та Новоград-Волинський, Андрушівський, Бердичівський, Брусилівський, Ємільчинський, Житомирський, Коростенський, Лугинський, Овруцький, Попільнянський, Пулинський, Романівський, Черняхівський та Чуднівський райони Житомирської області;

міста Мукачево та Хуст, Виноградівський, Іршавський, Мукачівський, Рахівський та Свалявський райони Закарпатської області;

місто Яремче, Верховинський, Галицький, Долинський, Рогатинський, Рожнятівський, Снятинський та Тлумацький райони Івано-Франківської області;

міста Бориспіль, Бровари, Буча, Переяслав та Фастів, Бориспільський, Броварський, Васильківський, Макарівський та Фастівський райони Київської області;

міста Одеса, Білгород-Дністровський, Чорноморськ, Подільськ, Теплодар та Южне, Ананьївський, Арцизький, Березівський, Біляївський, Іванівський, Лиманський, Подільський та Савранський райони Одеської області;

місто Рівне, Березнівський, Володимирецький, Демидівський, Корецький, Млинівський, Рокитнівський та Сарненський райони Рівненської області;

місто Суми, Кролевецький, Недригайлівський, Охтирський, Сумський та Тростянецький райони Сумської області;

Бучацький, Гусятинський, Заліщицький, Збараський, Козівський, Лановецький, Підволочиський, Теребовлянський та Чортківський райони Тернопільської області;

Валківський, Великобурлуцький, Вовчанський, Зміївський, Золочівський, Краснокутський, Куп’янський, Нововодолазький, Харківський та Чугуївський райони Харківської області;

міста Хмельницький, Нетішин та Славута, Білогірський, Волочіський, Красилівський, Летичівський, Новоушицький, Славутський та Старосинявський райони Хмельницької області.

Решта міст та районів України — у «зеленій зоні».