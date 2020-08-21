100 тис. хворих на COVID-19 — МОЗ оновив статистику коронавірусу

https://racurs.ua/ua/n142771-100-tys-hvoryh-na-covid-19-moz-onovyv-statystyku-koronavirusu.html

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Коронавірус в Україні не відступає — інфікувалися ще 2 тис. 106 громадян. Такою є статистика МОЗ станом на ранок 21 серпня.

Всього з початку пандемії COVID-19 підтвердили в 100 тис. 643 осіб. При цьому 2 тис. 207 пацієнтів померли.

За минулу добу в Україні госпіталізували рекордну кількість людей — 487. Найбільше нових випадків виявили у Чернівецькій (208), Тернопільській (185), Харківській (184), Івано-Франківській (172), Одеській (170), Львівській (162) областях та у Києві (156).

Увечері 20 серпня в Україні оновили поділ на зони відповідно до епідеміологічної ситуації. Наприклад, з 24 серпня Суми та Хмельницький вже не перебуватимуть у «зеленій» зоні, а Чернівці віднесуть до «червоної» зони. Київ залишається в «жовтій» зоні ще на два тижні.

Це означає, що в столиці заборонено відвідування соціальних установ і робота нічних клубів. А ось Києво-Святошинський район Києва потрапив під помаранчевий рівень.

Учора в Україні зафіксували новий рекорд коронавірусу — 2 тис. 134 хворих.

Тим часом з 1 вересня при в’їзді в Єгипет у всіх туристів будуть вимагати ПЛР-тести. В’їзд для відпочиваючих поки дозволений в три прибережні провінції з найнижчими показниками COVID-19 — Південний Синай, Червоне море і Матрух.