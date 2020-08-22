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Ракурс
У жахливій ДТП на Полтавщині загинули двоє дітей. Фото: ДСНС

У жахливій ДТП на Полтавщині загинули двоє дітей (ФОТО)

22 сер 2020, 16:41
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ДТП на автотрасі Київ — Харків сталася сьогодні вночі, 22 серпня, близько 1.00. Поблизу села Говтвянчик Полтавського району зіткнулися легковий автомобіль Volvo S60 і вантажівка MAN. У результаті зіткнення водій Volvo та двоє дітей двох і чотирьох років загинули на місці. Пасажирку Volvo у важкому стані доставлено долікарні.

Рятувальникам довелося використовувати гідравлічний інструмент, щоб витягти потерпілу і загиблих із Volvo, повідомляє прес-служба Нацполіції.

У жахливій ДТП на Полтавщині загинули двоє дітей. Фото: ДСНСТакож до лікарні госпіталізовано водія автомобіля MAN та його пасажира.

У жахливій ДТП на Полтавщині загинули двоє дітей. Фото: НацполіціяРозслідуванням обставин ДТП займаються правоохоронці.


У жахливій ДТП на Полтавщині загинули двоє дітей. Фото: Нацполіція

Як раніше писав «Ракурс», у Житомирській області лоб в лоб зіткнулися маршрутний мікроавтобус і фура MAN. У результаті аварії загинули водій маршрутки і троє пасажирів.

Джерело: Ракурс


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