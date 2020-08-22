У жахливій ДТП на Полтавщині загинули двоє дітей. Фото: ДСНС

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Ракурс

ДТП на автотрасі Київ — Харків сталася сьогодні вночі, 22 серпня, близько 1.00. Поблизу села Говтвянчик Полтавського району зіткнулися легковий автомобіль Volvo S60 і вантажівка MAN. У результаті зіткнення водій Volvo та двоє дітей двох і чотирьох років загинули на місці. Пасажирку Volvo у важкому стані доставлено долікарні.

Рятувальникам довелося використовувати гідравлічний інструмент, щоб витягти потерпілу і загиблих із Volvo, повідомляє прес-служба Нацполіції.

Також до лікарні госпіталізовано водія автомобіля MAN та його пасажира.

Розслідуванням обставин ДТП займаються правоохоронці.

Як раніше писав «Ракурс», у Житомирській області лоб в лоб зіткнулися маршрутний мікроавтобус і фура MAN. У результаті аварії загинули водій маршрутки і троє пасажирів.