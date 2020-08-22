В жутком ДТП на Полтавщине погибли двое детей. Фото: ГСЧС

https://racurs.ua/n142833-v-jutkom-dtp-na-poltavschine-pogibli-dvoe-detey-foto.html

Ракурс

ДТП на автотрассе Киев — Харьков произошло сегодня ночью, 22 августа, около 1.00. Вблизи села Говтвянчик Полтавского района столкнулись легковой автомобиль Volvo S60 и грузовик MAN. В результате столкновения водитель Volvoи двое детей двух и четырех лет погибли на месте. Пассажирка Volvoв тяжелом состоянии доставлена в больницу.

Спасателям пришлось использовать гидравлический инструмент, чтобы извлечь потерпевшую и погибших из Volvo, сообщает пресс-служба Нацполиции.

Также в больницу госпитализированы водитель автомобиля MANи его пассажир.

Расследованием обстоятельств ДТП занимаются правоохранители.

Как ранее писал «Ракурс», в Житомирской области лоб в лоб столкнулись маршрутный микроавтобус и фура MAN. В результате аварии погибли водитель маршрутки и трое пассажиров.