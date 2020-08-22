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Ракурс
В жутком ДТП на Полтавщине погибли двое детей. Фото: ГСЧС

В жутком ДТП на Полтавщине погибли двое детей (ФОТО)

22 авг 2020, 16:41
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ДТП на автотрассе Киев — Харьков произошло сегодня ночью, 22 августа, около 1.00. Вблизи села Говтвянчик Полтавского района столкнулись легковой автомобиль Volvo S60 и грузовик MAN. В результате столкновения водитель Volvoи двое детей двух и четырех лет погибли на месте. Пассажирка Volvoв тяжелом состоянии доставлена в больницу.

Спасателям пришлось использовать гидравлический инструмент, чтобы извлечь потерпевшую и погибших из Volvo, сообщает пресс-служба Нацполиции.

В жутком ДТП на Полтавщине погибли двое детей. Фото: ГСЧС

Также в больницу госпитализированы водитель автомобиля MANи его пассажир.

В жутком ДТП на Полтавщине погибли двое детей. Фото: Нацполиция

Расследованием обстоятельств ДТП занимаются правоохранители.


В жутком ДТП на Полтавщине погибли двое детей. Фото: Нацполиция

Как ранее писал «Ракурс», в Житомирской области лоб в лоб столкнулись маршрутный микроавтобус и фура MAN. В результате аварии погибли водитель маршрутки и трое пассажиров.

Источник: Ракурс


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