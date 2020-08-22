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Список стран «красной» зоны обновил Минздрав. Фото: 3DNews
Список стран «красной» зоны обновил Минздравhttps://racurs.ua/n142832-spisok-stran-krasnoy-zony-obnovil-minzdrav.htmlРакурс
Список стран разделенных на зоны по показателю активных случаев заражения на 100 тыс. населения обновило Министерство здравоохранения. Теперь в «красной» зоне 65 государств.
Украина отнесена в «зеленую» зону, о чем свидетельствуют данные на сайте Минздрава.
В «красную» зону попали США, Испания, Румыния, Албания и Монако.
В «зеленой» зоне находятся Россия, Франция, Сербия, Хорватия, Болгария, Швеция и другие государства.
Обновленные данные Минздрава свидетельствуют о том, что из «красной» зоны были исключены Россия, Молдова, Беларусь, Франция, Египет, Болгария и Чехия.
Как ранее писал «Ракурс», Минздрав обновил карантинные зоны в Украине. Новое зонирование будет действовать с 24 августа на протяжении 14 дней.
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