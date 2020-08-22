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Список стран «красной» зоны обновил Минздрав. Фото: 3DNews

Список стран «красной» зоны обновил Минздрав

22 авг 2020, 16:03
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Список стран разделенных на зоны по показателю активных случаев заражения на 100 тыс. населения обновило Министерство здравоохранения. Теперь в «красной» зоне 65 государств.

Украина отнесена в «зеленую» зону, о чем свидетельствуют данные на сайте Минздрава.

В «красную» зону попали США, Испания, Румыния, Албания и Монако.

В «зеленой» зоне находятся Россия, Франция, Сербия, Хорватия, Болгария, Швеция и другие государства.

Обновленные данные Минздрава свидетельствуют о том, что из «красной» зоны были исключены Россия, Молдова, Беларусь, Франция, Египет, Болгария и Чехия.


Список стран «красной» зоны обновил Минздрав. Фото: Минздрав

Как ранее писал «Ракурс», Минздрав обновил карантинные зоны в Украине. Новое зонирование будет действовать с 24 августа на протяжении 14 дней.

Источник: Ракурс


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