Дела майдана. Фото: Голос Украины

https://racurs.ua/n142831-rassledovanie-po-dvum-delam-maydana-zaversheno-gbr.html

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Дела Майдана расследуются в течение последних шести лет. Государственное бро расследований завершило следствие в отношении двух из них — убийства Юрия Вербицкого и похищения с пытками Игоря Луценко во время событий «Революции достоинства».

Сейчас следователи установили двух человек, подозреваемых в участии в преступной организации, которая занималась убийствами и пытками. Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

Сообщается, что их подозревают в сразу нескольких статьях Уголовного кодекса Украины, а именно:

незаконном лишении свободы или похищении человека, совершенном организованной группой (ч. 3 ст. 146 УК Украины);

создании, руководстве преступным сообществом или преступной организацией, а также в участии в ней (ч.1 ст. 255 УК Украины);

незаконному препятствованию организации или проведению собраний, митингов, шествий и демонстраций (ч, ст. 340 УК Украины).

Также сообщается, что один из фигурантов дела подозревается в:

умышленном убийстве похищенного человека, по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 115 УК Украины);

пытках, по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 127 УК Украины);

подделке документов и их использовании (4 ст. 358 УК Украины)

подделке служебных документов (ч. 1 ст. 366 УК Украины).

В ГБР отметили, что в связи с использованием поддельных документов, подозреваемый более 5 лет скрывался от правоохранителей.

Сейчас фигуранты дел находятся под стражей, им предоставлен доступ к материалам досудебного расследования. После завершения ознакомления сторон с материалами уголовного производства, обвинительный акт будет направлен в суд.

Напомним, ранее мы сообщали, что в Офисе генпрокурора обвинили свидетеля в даче ложных показаний по делам Майдана

В суд уже направлено обвинительное заключение. По мнению следствия, свидетель намеренно дал ложные показания, чтобы освободить из-под стражи бывшего милиционера, который является фигурантом дел Майдана.