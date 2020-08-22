Справи Майдану. Фото: Голос України

https://racurs.ua/ua/n142831-rozsliduvannya-u-dvoh-spravah-maydanu-zaversheno-dbr.html

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Справи Майдану розслідуються впродовж останніх шістьох років. ДБР завершило розслідування щодо двох із них — вбивства Юрія Вербицького і викрадення та катування Ігоря Луценка під час подій «Революції гідності».

Наразі слідчі встановили двох осіб, що підозрюються в участі в злочинній організації, яка причетна до вбивства та катування. Про це повідомляє прес-служба ДБР.

Повідомляється, що осіб підозрюють у відразу декількох статях Кримінального кодексу України, а саме:

незаконному позбавленні волі або викраденні людини, вчиненому організованою групою (ч. 3 ст. 146 КК України);

створенні, керівництві злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участі в ній (ч.1 ст. 255 КК України);

▪незаконному перешкоджанні організації або проведенню зборів, мітингів, походів і демонстрацій (ч, ст. 340 КК України).

Також повідомляється, що один із фігурантів справи підозрюється в:

умисному вбивстві викраденої людини, за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 115 КК України);

катуванні, за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 127 КК України);

підробленні документів та їх використанні (4 ст. 358 КК України);

службовому підробленні (ч. 1 ст. 366 КК України).



У ДБР наголосили, що у зв’язку з використанням підробних документів підозрюваний понад 5 років переховувався від правоохоронців.

Наразі підозрювані перебувають під вартою, їм надано доступ до матеріалів досудового розслідування. Після завершення ознайомлення сторін із матеріалами кримінального провадження, обвинувальний акт буде скеровано до суду.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що в Офісі генпрокурора звинуватили свідка в наданні неправдивих свідчень щодо справ Майдану.

До суду вже спрямовано обвинувальний акт. На думку слідства, свідок навмисно дав неправдиві свідчення, щоби звільнити з-під варти колишнього правоохоронця, який є фігурантом справ Майдану.