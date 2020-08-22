Погода в Україні. Фото: wildwildworld.net.ua

https://racurs.ua/ua/n142830-zahid-znovu-zalyvatymut-doschi-pogoda-v-ukrayini-23-serpnya-karta.html

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Погода в Україні 23 серпня буде відносно теплою і сухою. Лише у західних областях та на Закарпатті вдень очікуються дощі. Вдень температура коливатиметься від 24° у Сумах і Луцьку до 29° у Миколаєві та Чернівцях, а вночі температура повітря прогріється від 13° у Сумах до 19° в Одесі.

Найхолодніше буде у Сумах та Луцьку. Тут вдень повітря прогріється до 24−26°. Найтепліше буде у Миколаєві, Вінниці, Хмельницькому та Чернівцях. Стовпчики термометрів у цих регіонах вдень ​​піднімуться до 27−29°, повідомляє Гідрометцентр.

Погода в Києві 23 серпня буде теплою і сухою, на небі буде спостерігатися хмарність. Стовпчики термометрів вночі опустяться до 14−16°, вдень — піднімуться до 26−28°. Вітер південно-східний, 5−10 м/с.

Погода у Львові вночі буде сухою, вдень можливі дощі. Вночі температура повітря становитиме 15−17°, вдень — 25−27°. Вітер південно-східний, 5−10 м/с.

Погода в Одесі буде теплою, опадів не очікується. Вночі термометри покажуть 17−19°, вдень — 26−28°. Вітер південно-східний, 5−10 м/с.

Погода в Дніпрі 23 серпня буде сухою і теплою. Температура повітря вночі опуститься до 15−17°, вдень — підніметься до 26−28°. Вітер південно-східний, 5−10 м/с.

Погода в Харкові буде теплою і сухою. Вночі синоптики прогнозують температуру повітря 14−16°, вдень — 25−27°. Вітер північно-східний, 5−10 м/с.

Погода на Закарпатті 23 серпня буде теплою, але вдень очікуються дощі. Вночі температура становитиме 15−17°, вдень повітря прогріється до 26−28°. Вітер південно-східний, 5−10 м/с.

Геомагнітна обстановка в Києві 23 серпня буде відносно спокійною. Невеликі збурення магнітного поля можливі вночі та рано вранці.