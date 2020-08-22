Погода в Украине. Фото: wildwildworld.net.ua

https://racurs.ua/n142830-zapad-snova-budut-zalivat-dojdi-pogoda-v-ukraine-23-avgusta-karta.html

Ракурс

Погода в Украине 23 августа будет относительно теплой и сухой. Лишь в западных областях и на Закарпатье ожидаются дневные дожди. Дневная температура будет колебаться от 24° в Сумах и Луцке до 29° в Николаеве и Черновцах, а ночью температура воздуха прогреется от 13° в Сумах до 19° в Одессе.

Холоднее всего будет в Сумах и Луцке. Здесь днем воздух прогреется до 24−26°. Жарче всего будет в Николаеве, Виннице, Хмельницком и Черновцах. Столбики термометров в этих регионах днем поднимутся до 27−29°, сообщает Гидрометцентр.

Погода в Киеве 23 августа будет теплой и сухой, на небе будет наблюдаться облачность. Столбики термометров ночью опустятся до 14−16°, днем — поднимутся до 26−28°. Ветер юго-восточный, 5−10 м/с.

Погода во Львове ночью будет сухой, днем возможны дожди. Ночью температура воздуха составит 15−17°, днем — 25−27°. Ветер юго-восточный, 5−10 м/с.

Погода в Одессе будет теплой, осадков не ожидается. Ночью термометры покажут 17−19°, днем — 26−28°. Ветер юго-восточный, 5−10 м/с.

Погода в Днепре 23 августа будет сухой и теплой. Температура воздуха ночью опустится до 15−17°, днем — поднимется до 26−28°. Ветер юго-восточный, 5−10 м/с.

Погода в Харькове будет теплой и сухой. Ночью синоптики прогнозируют температуру воздуха 14−16°, днем — 25−27°. Ветер северо-восточный, 5−10 м/с.

Погода на Закарпатье 23 августа будет теплой, но днем ожидаются дожди. Ночью температура составит 15−17°, днем ​​воздух прогреется до 26−28°. Ветер юго-восточный, 5−10 м/с.

Геомагнитная обстановка в Киеве 23 августа будет относительно спокойной. Небольшие возмущения магнитного поля возможны ночью и ранним утром.