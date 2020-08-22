https://racurs.ua/n142829-pervaya-volna-koronavirusa-v-ukraine-tolko-nastupila-zelenskiy.html

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Коронавирус в Украине бьет все рекорды. Владимир Зеленский, президент Украины, заявил, что первая волна коронавируса в Украине началась только сейчас, а до этого мы успешно ее сбивали и оттягивали.

Ежедневный рост заболеваемости наблюдается только сейчас. Об этом Зеленский рассказал в интервью телеканалу «Украина 24».

Тот коронавирус, который был в Европе несколько месяцев назад, только теперь добрался до Украины в полной мере.

Президент считает, что Украина хорошо подготовлена ​​к возможной «второй волне» коронавируса — в медучреждениях есть свободные койки и средства защиты на несколько месяцев. Однако медицинская система может не выдержать, если эпидемия будет мощной, предполагает Зеленский.

Изобретение вакцин некоторыми странами глава государства назвал «немного слухами», и заявил, что никто не знает четких сроков, когда будет та или иная вакцина передана в определенную страну.

Напомним, ранее мы сообщали, что у президента Украины Владимира Зеленского переболели коронавирусом жена и ребенок. Президент рассказал, что «дети действительно легче переносят эту болезнь, чем взрослые».