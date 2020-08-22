https://racurs.ua/ua/n142829-persha-hvylya-koronavirusu-v-ukrayini-tilky-nastala-zelenskyy.html

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Коронавірус в Україні б'є всі рекорди. Володимир Зеленський, президент України, заявив, що перша хвиля коронавірусу в Україні почалася тільки зараз, а до цього ми успішно її збивали та відтягували.

Щоденне зростання захворюваності почалося лише останнім часом. Про це Зеленський розповів в інтерв’ю телеканалу «Україна 24″.

Той коронавірус, який був у Європі кілька місяців тому, тільки зараз добрався до України повною мірою.

Президент вважає, що Україна добре підготовлена ​​до можливої ​​"другої хвилі» коронавірусу — у медустановах є вільні ліжка й засоби захисту на кілька місяців. Однак медична система може не витримати, якщо епідемія буде потужною, передбачає Зеленський.

Винахід вакцин деякими країнами глава держави назвав «трохи чутками», і заявив, що ніхто не знає чітких термінів, коли буде та чи інша вакцина передана в певну країну.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що у президента України Володимира Зеленського перехворіли на коронавірус дружина і дитина. Президент розповів, що «діти дійсно легше переносять цю хворобу, ніж дорослі».