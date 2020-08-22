Козак із Хортиці, який розрубав огірок Зеленському, йде у політику

Козак з Хортиці. Фото: Facebook

https://racurs.ua/ua/n142828-kozak-iz-hortyci-yakyy-rozrubav-ogirok-zelenskomu-yde-u-polityku.html

Ракурс

Козак, що виконував небезпечний трюк під час візиту Володимира Зеленського до Хортиці, вирішив податися у політику.

Андрій Лозовий увійшов до команди місцевої політичної сили «Справжні дії». Про це повідомила радник голови Запорізької обласної державної адміністрації Тетяна Ковиліна на своїй сторінці у Facebook.





Вона розповіла, що планує висуватися у мери міста, а козак із Хортиці стане членом її команди. Повідомляється, що він буде разом з іншими членами політсили розробляти стратегію реформації міста.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що у Запоріжжі президент Володимир Зеленський перевірив хоробрість, погодившись на небезпечний трюк від артистів кінного театру на Хортиці.

Зеленський погодився попри протести охорони. Козак довго прицілювався, але вдало розрізав огірка під аплодисменти присутніх.