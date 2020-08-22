Володимир Зеленський. Фото: РБК Україна

https://racurs.ua/ua/n142827-zelenskyy-podilyvsya-svoyim-bachennyam-minskogo-formatu.html

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Володимир Зеленський, президент України, не бачить сенсу у зміні майданчику для переговорів в рамках Тристоронньої контактної групи щодо ситуації на Донбасі, і вважає, що найбільший ефект в переговорах дають дипломати.

Через коронавірус всі переговори проходять по відеозв’язку, тому від міста вони не залежать. Через це Мінськ залишиться центром переговорів. Про це Зеленський розповів в інтерв’ю телеканалу «Україна 24».

Він заявив, що зараз його влаштовує місто, в якому проходять переговори та він не бачить сенсу в тому, щоб змінювати країну.

Також він додав, що низка країн пропонували свої міста в якості майданчиків для переговорів в мінському форматі. Зеленський розповів, що пропозиції надходили від Азербайджану, Казахстану і європейських країн, але наразі це не пріоритетне питання.

Президент вважає, що нещодавно призначений главою ТКГ Леонід Кравчук є «одним з кращих дипломатів української сучасності», а призначення Фокіна було важливим для російської сторони, оскільки він є «людиною з Донбасу».

На думку Зеленського, зараз в ТКГ досягнутий дипломатичний баланс завдяки «потужним дипломатам з чіткою проукраїнською позицією».

Він нагадав, що завдяки переговорам у рамках ТКГ на Донбасі зберігається режим тиші, а також домовилися про розмінування 20 ділянок точках розведення і про обмін полоненими.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Володимир Зеленський розповів, чому призначив першого президента України Леоніда Кравчука в Тристоронню контактну групу (ТКГ).