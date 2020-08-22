Владимир Зеленский. Фото: РБК Украина

https://racurs.ua/n142827-zelenskiy-podelilsya-svoim-videniem-minskogo-formata.html

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Владимир Зеленский, президент Украины, не видит смысла в изменении площадки для переговоров в рамках Трехсторонней контактной группы по ситуации на Донбассе, и считает, что самое эффективное в переговорах — дипломаты.

Из-за коронавируса все переговоры проходят по видеосвязи, поэтому от города или места они не зависят. Поэтому Минск останется центром переговоров. Об этом Зеленский рассказал в интервью телеканалу «Украина 24».

Он заявил, что сейчас его устраивает город, в котором проходят переговоры и он не видит смысла в том, чтобы менять страну.

Также он добавил, что ряд стран предлагали свои города в качестве площадок для переговоров в минском формате. Зеленский рассказал, что предложения поступали от Азербайджана, Казахстана и европейских стран, но сейчас это не приоритетный вопрос.

Президент считает, что недавно назначенный главой ТКГ Леонид Кравчук является «одним из лучших дипломатов украинской современности», а назначение Фокина было важным для российской стороны, так как он является «человеком с Донбасса».

По мнению Зеленского, сейчас в ТКГ достигнут дипломатический баланс благодаря «мощным дипломатам с четкой проукраинской позицией».

Он напомнил, что благодаря переговорам в рамках ТКГ на Донбассе сохраняется режим тишины, а также договорились о 20 участках разминирования, точках разведения и об обмене пленными.

Напомним, ранее мы сообщали, что Владимир Зеленский рассказал, почему назначил первого президента Украины Леонида Кравчука в Трехстороннюю контактную группу (ТКГ).