Александр Лукашенко. Фото: Repost.uz

https://racurs.ua/n142826-lukashenko-ispugalsya-alternativnogo-prezidenta-i-voysk-nato-na-granice.html

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Александр Лукашенко, президент Беларуси, поручил Минобороны страны принять «самые жесткие меры» по охране границы.

Он считает, что его политические оппоненты пытаются дестабилизировать силы белорусских военных и привести ситуацию на границе в напряжение. Об этом он заявил во время визита на полигон в Гродно, сообщает Белта.

Лукашенко считает, что в стране активировался бандитизм из-за якобы «военной поддержки» оппозиции и протестующих. Он добавил, что НАТО передвигает войска к границам для того, чтобы «затянуть» в Беларусь нового президента.

По его мнению, западные государства начинают вмешиваться в ситуацию в Беларуси своими заявлениями и действиями, а также финансированием. Лукашенко добавил, что Беларусь «втягивают» в переговоры с ОБСЕ для того, чтобы избавиться от действующего главы государства.

Напомним, ранее мы сообщали, что Александр Лукашенко считает, что протесты в стране спланировали и организовали Соединенные Штаты Америки, а европейские страны им подыгрывают в этом. Таким образом они хотят настроить Беларусь против России.