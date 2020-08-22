Олександр Лукашенко. Фото: Repost.uz

https://racurs.ua/ua/n142826-lukashenko-zlyakavsya-alternatyvnogo-prezydenta-ta-viysk-nato-na-kordoni.html

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Олександр Лукашенко, президент Білорусі, доручив Міноборони країни ухвалити «найжорсткіші заходи» з охорони кордону.

Він вважає, що його політичні опоненти намагаються дестабілізувати сили білоруських військових та напружити ситуацію на кордоні. Про це він заявив під час візиту на полігон до Гродна, повідомляє Белта.

Лукашенко вважає, що в країні активувався бандитизм через нібито «військову підтримку» опозиції та протестувальників. Він додав, що НАТО пересуває війська до кордонів для того, щоб «затягти» в Білорусь нового президента.

На його думку, західні держави починають втручатися в ситуацію в Білорусі своїми заявами та діями, а також фінансуванням. Лукашенко додав, що Білорусь «втягують» у перемовини з ОБСЄ для того, щоби позбутися від чинного очільника держави.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Олександр Лукашенко вважає, що протести в країні спланували й організували Сполучені Штати Америки, а європейські країни їм підіграють у цьому. Таким чином вони хочуть налаштувати Білорусь проти Росії.